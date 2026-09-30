Он был как большой ребенок: в Москве прощаются с критиком Сергеем Соседовым В Москве началось прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

Москва30 сен Вести.В Москве в Большом зале Троекуровского кладбища началось прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. На церемонию пришли его близкие и коллеги.

Сергею Соседову было 58 лет. Он внезапно скончался в Нерюнгри. В этот якутский город критик приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Причиной смерти стал несчастный случай: Сергей Соседов упал с лестницы.

Ранее многие телезрители откликнулись на сообщения о внезапной смерти Соседова. Они отмечают, что его комментарии на музыкальных телешоу были всегда яркими, образными, и люди верили в искренность эмоций критика.

Он мог расплакаться, когда тронуло душу выступление какого-либо артиста, или в очень образных выражениях подвергнуть беспощадной критике неудачное, на его взгляд, исполнение.

Один из пользователей высказал мнение, что в этом Сергей Соседов был похож на большого ребенка.

После церемонии прощания в Москве на Перепечинском кладбище в Подмосковье состоятся похороны Соседова. Они пройдут в закрытом режиме. Музыкального критика похоронят рядом с отцом.