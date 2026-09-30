Глызин рассказал о последнем споре с Соседовым из-за судейства на конкурсе Певец Глызин рассказал о последних разногласиях с Соседовым из-за судейства

Москва30 сен Вести.Сегодня в Москве прощаются с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. На церемонии в Большом зале Троекуровского кладбища близкие, коллеги, артисты вспоминают о своем общении с журналистом.

Певец Алексей Глызин признался, что его последний разговор с Соседовым состоялся на фоне разногласий из-за несправедливого, по мнению артиста, судейства на музыкальном телешоу, передает РИА Новости.

Я сказал: "Сережа, я не знаю, что я с тобой сделаю, но ты судишь ужасно в этот раз" вспоминает Глызин

По словам артиста, известие о смерти Соседова стало для него шоком. Певец признался, что даже не поверил сначала – подумал, что это слухи.

Музыкальный критик внезапно скончался после падения с лестницы. Это произошло 23 сентября в Нерюнгри, где должен он был судить конкурс.

Сергею Соседову было 58 лет. После церемонии прощания в Москве журналиста похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, рядом с отцом.