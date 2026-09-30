Москва30 сенВести.90-летняя мать Сергея Соседова пришла проститься с сыном на церемонию в Большом зале Троекуровского кладбища. Вместе с ней на похороны приехал старший брат музыкального критика Владимир.
У гроба женщина принимает соболезнования вместе со старшим сыном.
Проститься с Соседовым также пришли певица Наташа Королева, пародист Александр Песков, дрессировщик Эдгард Запашный и другие знаменитости.
После церемонии Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области - рядом с могилой его отца.
Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока - 2026".