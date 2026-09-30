Мать Сергея Соседова пришла на церемонию прощания вместе со старшим сыном

90-летняя мама Сергея Соседова приехала на похороны вместе со старшим сыном Мать Сергея Соседова пришла на церемонию прощания вместе со старшим сыном

Москва30 сен Вести.90-летняя мать Сергея Соседова пришла проститься с сыном на церемонию в Большом зале Троекуровского кладбища. Вместе с ней на похороны приехал старший брат музыкального критика Владимир.

У гроба женщина принимает соболезнования вместе со старшим сыном.

Проститься с Соседовым также пришли певица Наташа Королева, пародист Александр Песков, дрессировщик Эдгард Запашный и другие знаменитости.

После церемонии Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области - рядом с могилой его отца.

Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока - 2026".