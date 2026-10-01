Песков заявил, что власти РФ уделяют особое внимание Калининградской области Песков: власти РФ всегда уделяют особое внимание Калининградской области

Москва1 окт Вести.Российские власти всегда уделяют особое внимание обеспечению потребностей Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводят "Известия", тема Калининграда постоянно находится в повестке дня.

Тема специального энергоснабжения, обеспечение продукции, обеспечение беспрепятственного проезда пассажиров в поездах и так далее. … Это постоянная тема для заботы сказал Песков

30 сентября американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что заявления со стороны НАТО о возможной блокаде Калининграда являются попыткой разрушить послевоенный порядок.