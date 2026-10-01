Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения, чтобы обеспечить безопасность Калининградской области. Соответствующие структуры тщательно их выполняют, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на рабочей встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Мы с вам говорили об обеспечении безопасности Калининградской области... Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются сказал Патрушев

Ранее в МИД РФ сообщили об отработке НАТО сценария блокады Калининграда. Поводом стало предложение главы польского МИД Радослава Сикорского о проведении учений альянса рядом с Калининградской областью.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности Калининградской области.