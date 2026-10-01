Москва1 октВести.Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения, чтобы обеспечить безопасность Калининградской области. Соответствующие структуры тщательно их выполняют, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на рабочей встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Мы с вам говорили об обеспечении безопасности Калининградской области... Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаютсясказал Патрушев
Ранее в МИД РФ сообщили об отработке НАТО сценария блокады Калининграда. Поводом стало предложение главы польского МИД Радослава Сикорского о проведении учений альянса рядом с Калининградской областью.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности Калининградской области.