"Обуздать эмоции": Песков обратился к Западу по поводу антироссийской истерики Песков призвал Европу обуздать эмоции и не предаваться антироссийской истерике

Москва1 окт Вести.Политикам Европы пора обуздать эмоции и не предаваться антироссийской истерике. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хочется призвать европейских политиков действующих, которые находятся у власти, все-таки обуздать свои эмоции и не предаваться такой антироссийской истерике сказал он

Песков добавил, что по его мнению, такая риторика не должна доминировать, а "истерия из прессы перекочевывает в головы европейских чиновников", которые затем проецируют это в заявлениях, в том числе касающихся милитаризации.

Отдельно он затронул тему Калининграда, призвав Европу "умерить пыл" и признать, что регион - неотъемлемая часть РФ.

Ранее Песков заявлял о том, что страны Европы вместо поиска путей деэскалации тратят почти 5% бюджета на создание "своей идентичности" в сфере безопасности. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что этот процесс в Европе только "набирает обороты".