Москва1 октВести.Политикам Европы пора обуздать эмоции и не предаваться антироссийской истерике. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хочется призвать европейских политиков действующих, которые находятся у власти, все-таки обуздать свои эмоции и не предаваться такой антироссийской истерикесказал он
Песков добавил, что по его мнению, такая риторика не должна доминировать, а "истерия из прессы перекочевывает в головы европейских чиновников", которые затем проецируют это в заявлениях, в том числе касающихся милитаризации.
Отдельно он затронул тему Калининграда, призвав Европу "умерить пыл" и признать, что регион - неотъемлемая часть РФ.
Ранее Песков заявлял о том, что страны Европы вместо поиска путей деэскалации тратят почти 5% бюджета на создание "своей идентичности" в сфере безопасности. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что этот процесс в Европе только "набирает обороты".