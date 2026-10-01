В Кремле рассказали, какую часть бюджета Евросоюз тратит на защитные механизмы Песков: Европа тратит на создание защитных механизмов почти 5% бюджета

Москва1 окт Вести.Страны Европы вместо поиска путей деэскалации тратят почти 5% бюджета на создание "своей идентичности" в сфере безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Европа решила создавать свою идентичность безопасности. На это тратятся действительно почти 5% бюджета европейских стран сказал Песков

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что этот процесс в Европе только "набирает обороты". Европейцы прибегают к нему вместо того, чтобы идти по пути деэскалации напряженности, когда такие механизмы просто не будут нужны.

Ранее СМИ писали, что Германия вместе с еще пятью странами Евросоюза пригрозила Брюсселю не одобрить проект семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы, если расходы не сократят на "сотни миллиардов" евро.