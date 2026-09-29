Москва29 сен Вести.Германия вместе с еще пятью странами Евросоюза (ЕС) пригрозила Брюсселю не одобрить проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы, если расходы не сократят на "сотни миллиардов" евро. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо, которое помимо Берлина подписали власти Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии.

По предложению Еврокомиссии, объем бюджета ЕС может достичь почти 2 трлн евро, однако авторы обращения настаивают, что документ "нуждается в фундаментальном реформировании".

Дипломат одной из подписавших письмо стран заявил изданию, что без сокращения расходов на сотни миллиардов договориться о размере бюджета в этом году не удастся. Для итогового утверждения документа необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов.

Шесть стран блока предлагают перераспределить средства в пользу обороны и поддержки инновационных компаний, чтобы адекватнее реагировать на экономические вызовы и угрозы безопасности, при этом сократив финансирование сельского хозяйства и менее развитых регионов, на которые сейчас приходится порядка двух третей всех расходов в бюджетном планировании.

На эту шестерку в совокупности приходится около 40% бюджетных поступлений ЕС, которые формируются в основном за счет взносов стран-членов.

Как отмечает FT, ультиматум отражает более широкие разногласия внутри ЕС по поводу приоритетов расходов, в первую очередь на оборону и поддержку отраслей промышленности, испытывающих трудности в конкуренции с Китаем и США.

Председательствующей сейчас в Евросоюзе Ирландии поручено к середине октября подготовить компромиссный вариант, который примирил бы позицию крупнейших стран-доноров с позицией большинства государств, настаивающих на сохранении субсидий сельскому хозяйству и финансировании регионального развития, говорится в публикации.

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму из Германии сообщила, что переговоры по новому бюджету ЕС зашли в тупик, а поле для компромисса на данный момент отсутствует. Финальное заседание по европейскому бюджету в этом году запланировано на 15 октября.