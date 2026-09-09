Москва9 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал сократить новый многолетний бюджет Европейского Союза на сотни миллиардов евро по сравнению с его объемом, предложенным Еврокомиссией. С этим предложением он выступил на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Предложения Еврокомиссии предусматривают увеличение многолетнего финансового плана на 60% по сравнению с последним периодом. Во время бюджетной экономии во всех государствах-членах это попросту неподъемно. Мы должны в этой связи сократить предложения на несколько сотен миллиардов евро за весь финансовый период. И эти сокращения должны затрагивать все сферы заявил он

Ранее бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт заявил, что Мерц доживает последние дни в качестве канцлера. По словам Шмидта, об этом уже в открытую говорят даже соратники немецкого политика.