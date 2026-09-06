Мерц: промышленность ФРГ теряет много рабочих мест на фоне кризиса в Volkswagen

Мерц признал масштабные потери рабочих мест в ФРГ Мерц: промышленность ФРГ теряет много рабочих мест на фоне кризиса в Volkswagen

Москва6 сен Вести.Немецкая промышленность теряет много рабочих мест. Такое признание сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе предвыборного мероприятия Христианско-демократического союза (ХДС) в Ганновере.

Сейчас мы теряем большое количество рабочих мест в промышленности цитирует его агентство DPA

Уточняется, что заявление было сделано на фоне обостряющегося кризиса немецкого автопроизводителя Volkswagen. Наблюдательный совет компании ранее принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. Речь идет о закрытии четырех заводов на территории ФРГ и сокращении 50 тысяч работников.