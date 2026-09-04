Автоконцерн Volkswagen закроет 4 завода в Германии и сократит 50 тысяч человек Volkswagen утвердил антикризисный план с сокращением 50 тыс работников

Москва4 сен Вести.Немецкий автоконцерн Volkswagen в рамках антикризисного плана уволит 50 тысяч сотрудников и прекратит производство машин на четырех заводах в Германии, пишет агентство AP.

План сокращения расходов, предложенный гендиректором Volkswagen Оливером Блюме, утвердил в четверг Совет директоров автопроизводителя. По данным Volkswagen, сейчас в Европе у компании есть избыточные мощности в объеме 500 тысяч авто.

В заявлении совета директоров говорится о "корректировке численности персонала примерно на 50 000 должностей", включая руководящие должности информирует AP

План предполагает сокращение модельного ряда Volkswagen примерно вдвое и прекращение производства машин на четырех заводах в Германии - в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. При этом отмечается, что будут рассмотрены альтернативные варианты использования производств.

Антикризисный план нацелен на то, чтобы сделать бренды Volkswagen более привлекательными и конкурентоспособными для успешного противостояния конкуренции Китая и негативному влиянию американских тарифов.

Ранее сообщалось, что Volkswagen принял решение о ликвидации марки Seat к концу 2029 года.