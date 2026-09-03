Выпуск автомобилей марки Seat прекратится в конце 2029 года

Volkswagen принял решение о ликвидации марки Seat к концу 2029 года Выпуск автомобилей марки Seat прекратится в конце 2029 года

Москва3 сен Вести.Автомобильный концерн Volkswagen принял окончательное решение о постепенной ликвидации испанской марки Seat к концу 2029 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на немецкое издание WirtschaftsWoche.

Согласно конфиденциальному отчету наблюдательного совета концерна, бренд Seat не был включен в стратегический план развития группы до 2030 года. Данный шаг направлен на сокращение издержек, снижение инвестиционной нагрузки и оптимизацию структуры управления внутри ключевого бизнеса, объединяющего марки Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda.

При этом автоконцерн гарантирует действующим владельцам машин сохранение сервисного обслуживания и выполнение всех гарантийных обязательств.