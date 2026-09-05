Мерц сообщил о сокращении рабочих мест в промышленности ФРГ

Мерц признал сокращение рабочих мест в немецкой промышленности Мерц сообщил о сокращении рабочих мест в промышленности ФРГ

Москва5 сен Вести.Количество рабочих мест в немецкой промышленности сокращается, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в городе Лангенхаген под Ганновером. Его слова приводит агентство DPA.

Мы теряем в настоящий момент в большом объеме рабочие места в промышленности сказал он

Канцлер заявил, что необходимо переломить эту тенденцию, потому что Германия должна оставаться индустриальной страной.

По данным кредитного страховщика Allianz Trade, в ФРГ за первые шесть месяцев 2026 года обанкротились более 30 предприятий с оборотом свыше 50 млн евро. Рост числа банкротств по сравнению с первой половиной 2025 года составил 10%.