Москва27 авг Вести.В Германии выросли темпы сокращения числа рабочих мест, несмотря на небольшой рост оборота промышленного сектора страны. Об этом рассказал член комитета Бундестага по труду и социальным вопросам Рене Шпрингер.

В беседе с "Известиями" он отметил, что немецкое автомобилестроение стало наиболее пострадавшим сектором экономики.

Согласно барометру за II квартал, опубликованному 14 августа 2026 года, с 2019-го в промышленности было сокращено около 379 150 рабочих мест. ... Только за 12 месяцев, завершившихся в конце июня, было потеряно около 144 тысяч рабочих мест сказал Шпрингер

Накануне главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что в промышленном секторе Германии трудится 5,5 млн человек, которые могут остаться без работы из-за проблем у автомобильных компаний. По его словам, заводы крупнейших немецких автомобильных концернов связаны с тысячами поставщиков и производителей, которых также затронет кризис автопрома страны.