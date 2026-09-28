СМИ сообщили о тупике в переговорах о новом долгосрочном бюджете ЕС Politico: переговоры о новом долгосрочном бюджете ЕС зашли в тупик

Москва28 сен Вести.Переговоры стран-участниц Евросоюза (ЕС) по согласованию нового многолетнего бюджета сообщества зашли в тупик. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму из ФРГ.

Бюджет утверждается на семь лет – на период с 2028 по 2034 годы. Еврокомиссия предложила заложить в него 1,76 трлн евро с учетом инфляции. Однако ряд стран, включая Германию, посчитали его завышенным.

Потенциальных областей для компромисса не было говорится в телеграмме

Теперь столицы стран ЕС будут вынуждены сдвигать красные линии на переговорах 15 октября – в этот день запланировано финальное заседание в 2026 году.