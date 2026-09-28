Еврокомиссия борется за контроль над дипломатией ЕС: делегации сокращают Euronews: ЕК усиливает контроль над дипслужбой ЕС, малые страны против

Москва28 сен Вести.Еврокомиссия добивается расширения контроля над дипломатической службой ЕС, и эта борьба уже приносит конкретные результаты: с 1 сентября зарубежные представительства объединения проходят масштабную реорганизацию, сообщает Euronews со ссылкой на европейских чиновников.

Идея о том, что следующий бюджет может предусматривать сокращение делегаций, возникла на фоне продолжающейся борьбы Еврокомиссии за более полный контроль над дипломатической службой ЕС цитирует издание неназванного европейского чиновника

Проводимую реформу в Брюсселе официально именуют "модернизацией": она предполагает существенное урезание административного персонала на местах и передачу управленческих, финансовых и контрактных функций в штаб-квартиру и региональные центры. Непосредственно в ряде делегаций сохраняется лишь минимальное дипломатическое присутствие для поддержания диалога с местными властями и партнерами. По словам другого чиновника ЕС, "результатом стала централизация власти и ослабление делегаций, которые в прошлом, особенно когда их возглавлял дипломат из крупного государства-члена, могли действовать гораздо более независимо от Брюсселя". Реформа уже вызвала протесты ряда профсоюзов европейских служащих.

Дискуссия разворачивается на фоне переговоров о семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Группа государств во главе с Германией, Нидерландами и Швецией настаивает на урезании предложенного Еврокомиссией бюджетного плана на несколько сотен миллиардов евро, и тема сокращения административных расходов институтов ЕС пользуется в союзе широкой поддержкой.

Вместе с тем перспектива свертывания сети зарубежных представительств встречает сопротивление прежде всего со стороны небольших государств объединения. Как пояснил изданию европейский дипломат, "небольшие государства-члены, у которых мало посольств, в значительной степени полагаются на сеть делегаций ЕС".

Еще один чиновник уточнил, что основная часть расходов миссий приходится не на зарплаты, а на безопасность и аренду помещений, — и это же объясняет, почему малые страны не в состоянии содержать собственные посольства во многих регионах мира. Всего ЕС располагает 145 зарубежными диппредставительствами с общим штатом около шести тысяч человек; совокупные затраты на эту сеть составляют порядка одного миллиарда евро ежегодно.

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