Москва3 сен Вести.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне дискуссии о реформировании Европейской службы внешних связей (EEAS) пожаловалась, что внешнеполитические решения в Евросоюзе фактически принимает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Euractiv.

Если у нас возникли проблемы из-за того, что есть кто-то выше меня, кто на самом деле принимает решения, то так это не работает, давайте говорить совершенно откровенно заявила Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС в Ирландии

Как отмечает издание, заявление Каллас было явным выпадом в адрес фон дер Ляйен. Структура ЕС предполагает, что представитель по иностранным делам одновременно занимает пост заместителя председателя Еврокомиссии и должен обеспечивать взаимодействие между государствами-членами и исполнительным органом союза.

Высказывание Каллас прозвучало на фоне продвигаемого Германией при поддержке Франции предложения о реформировании внешнеполитического аппарата ЕС, сообщает РИА Новости.

Как пишет Politico, Париж и Берлин предлагают передать часть функций EEAS в структуру Еврокомиссии, что, по мнению союзников Каллас, позволит Урсуле фон дер Ляйен усилить контроль над внешней политикой.