В ЕС решат будущее Каи Каллас и ее ведомства

Лидеры ЕС обсудят будущее Каи Каллас В ЕС решат будущее Каи Каллас и ее ведомства

Москва10 сен Вести.До конца 2026 года на саммите лидеров Евросоюза одним из вопросов повестки станет будущая роль главы дипломатии ЕС Каи Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.

Инициативу по пересмотру роли ЕСВС и ее главы продвигают Германия и Франция. Их предложение во многом подразумевает внедрение функций Каллас в структуру Еврокомиссии. По их мнению, это позволит лучше координировать внешнеполитический курс европейского блока пишет издание

В частности, Париж и Берлин предлагают назначить Каллас заместителем председателя Еврокомиссии. Также предлагается ввести национальные квоты в структурах аппарата ЕК, которые занимаются внешней политикой.

Это значительно усилило бы контроль национальных правительств над процессом формирования внешней политики ЕС и предоставило бы доступ к "машинному отделению" Комиссии для дипломатов стран - это требование Франции пишет Euractiv

Помимо этого, согласно документу, страны хотят усилить контроль Евросовета над инструментами внешней политики.

Между тем, на на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Миндаугасом Синкевичюсом 10 сентября Кая Каллас в очередной раз потребовала усиления давления на Россию ради окончания конфликта на Украине.