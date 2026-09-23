Дипслужба ЕС может превратиться в "скелет" из-за конфликта европейских лидеров Дипслужба ЕС может сократиться вдвое из-за споров Каллас и фон дер Ляйен

Москва23 сен Вести.Европейская служба внешних связей (EEAS) под руководством главы дипломатии ЕС Каи Каллас может подвергнуться масштабным кадровым сокращениям и в течение двух лет фактически превратиться в "скелет" из-за борьбы за власть между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

По данным журналистов, Каллас возглавляет службу, однако большая часть инструментов давления находятся под управлением фон дер Ляйен.

В настоящее время Германия и Франция предложили реорганизацию EEAS для разрешения спора.

EEAS в течение следующих двух лет превратится в скелет заявили изданию представители ЕК

Ранее сообщалось, что инициатива фон дер Ляйен создать Европейский совет безопасности встретила глубокий скептицизм в ряде стран ЕС, в том числе в Дании, премьер-министр которой, Метте Фредериксен, дала понять, что не хочет иметь ничего общего с этой идеей.