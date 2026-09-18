Москва18 сен Вести.Инициатива главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен создать Европейский совет безопасности встретила глубокий скептицизм в ряде стран ЕС, в том числе в Дании, премьер-министр которой Метте Фредериксен дала понять, что не хочет иметь ничего общего с этой идеей, сообщает газета Politico.

Идею организации Совета безопасности фон дер Ляйен представила 16 сентября в своей ежегодной речи о положении дел в ЕС. Предполагается, что это будет площадка вне НАТО, где Евросоюз сможет обсуждать общие угрозы с Канадой, Норвегией, Украиной и Великобританией в условиях, когда Вашингтон все чаще расходится во мнениях со своими союзниками.

Однако, как рассказали изданию европейские чиновники и дипломаты, учреждение Совета добавит лишь еще больше встреч в плотном графике политиков, никак не решив при этом проблему конфиденциальности обсуждений в ЕС.

Один из европейских дипломатов иронично перечислил и без того длинный список форматов, в которых уже встречаются европейские лидеры – от НАТО и Европейского совета до "коалиции желающих" и контактной группы по обороне Украины.

Очевидно, что все эти годы сдерживало Европу на мировой арене… это нехватка встреч пошутил дипломат

Как отмечается, председатель Евросовета Антониу Кошта уже выступал перед несколькими лидерами на недавней встрече в Финляндии, в том числе перед Фредериксен, что и породило предположения СМИ о ее возможном лидерстве в новой структуре.

Датский чиновник эту версию опроверг, заявив изданию, что премьер-министр страны глубоко заинтересована в вопросах европейской безопасности, но скептически относится именно к такой инициативе.

Ранее сообщалось, что и в НАТО инициативу фон дер Ляйен встретили с тревогой.