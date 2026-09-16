Москва16 сен Вести.Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург привел к дипломатическому скандалу из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.

Планировалось, что фон дер Ляйен и Карни проведут встречу во вторник. Премьер Канады собирался послушать выступление главы ЕК, а позже выступить перед депутатами Европарламента сам. Однако фон дер Ляйен, которая изначально планировала присутствовать на речи канадского премьера, позже заявила, что пропустит его выступление ради пресс-конференции по вопросам безопасности детей в Брюсселе.

Действия Урсулы фон дер Ляйен в связи с визитом премьер-министра Канады Марка Карни превратились в неловкую дипломатическую неразбериху пишет издание

Один из ведущих депутатов Европарламента назвал поведение главы Еврокомиссии неприемлемым. Глава Европарламента Роберта Метсола также отметила, что подобная практика нетипична, хотя отказалась оценивать решение главы Еврокомиссии.

Эпизод произошел на фоне попыток Брюсселя и Оттавы углубить отношения в сфере торговли, образования и безопасности. В последние месяцы появились сообщения о возможном особом формате взаимодействия Канады с ЕС, который некоторые источники называли "ассоциированным членством". При этом такого официального статуса в Евросоюзе не существует, отмечается в публикации. Карни ранее отверг сообщения о намерении Канады добиваться "ассоциированного членства", заявив, что Оттава стремится создать с ЕС "уникальный альянс".

По данным издания, противоречивые заявления и ситуация вокруг расписания отражают неопределенность будущего формата отношений между Канадой и Евросоюзом.