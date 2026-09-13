Москва13 сен Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении его стране статуса ассоциированного члена Евросоюза на фоне неудачного завершения торговых консультаций с Вашингтоном.

Европейские руководители, традиционно придерживающиеся жестких критериев интеграции, выразили принципиальную готовность рассмотреть такой шаг, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Канадский премьер на протяжении нескольких месяцев проводил непубличные консультации с лидерами ведущих государств Европы, в том числе Германии, Франции, Италии и стран Северной Европы, стремясь добиться более глубокого экономического сближения.

В рамках возможного соглашения прорабатывается подключение Оттавы к общему рынку ЕС емкостью в 21 триллион долларов с охватом оборонного сектора, энергетической отрасли, разработок в сфере искусственного интеллекта и экспорта редких минералов.

В повестку также вошли проекты прокладки трансатлантических кабелей, совместное возведение вычислительных центров, развертывание спутниковых группировок и перенаправление поставок канадского газа в Европу без участия США.

При этом аналитики издания обращают внимание на серьезные встречные барьеры. Так, для полноценного партнерства Канаде, вероятно, придется направлять отчисления в союзный бюджет, поступиться частью национального суверенитета и внедрить у себя регуляторные нормы объединения.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб предположил, что Канада в будущем могла бы стать членом Европейского союза.