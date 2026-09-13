Москва13 сенВести.Канада ведет переговоры с Евросоюзом о возможном участии в предоставлении Украине кредита. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
На 2026-2027 годы ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Около 60 миллиардов из этой суммы предназначены на военные нужды.
По данным издания, стороны рассчитывают определить размер вклада Канады до саммита ЕС в Монреале, который состоится в конце октября.
Канада ведет переговоры о поддержке кредита ЕС для Украиныговорится в публикации
Журналисты отмечают, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится укрепить трансатлантические связи и снизить зависимость страны от США. По словам источников, он также выступает за создание "альянса либеральных держав", приверженных многостороннему порядку.
Ранее Карни сообщил о завершении переговоров с Украиной. Канада согласовала поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО стоимостью 350 миллионов канадских долларов.