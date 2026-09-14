Украине в ближайшее время дадут 841 млн долларов под гарантии Канады

Украине дадут 841 млн долларов под гарантии Канады Украине в ближайшее время дадут 841 млн долларов под гарантии Канады

Москва14 сен Вести.В ближайшее время Киев получит финансовую помощь в размере 841 миллион долларов под гарантии Канады. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина в ближайшее время получит 841 миллион долларов бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Денежные средства предоставляются в рамках проекта Peace in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты написал он в своем Telegram-канале

ЕС и страны Группы семи, в число которых входит Канада, заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Почти 180 млрд евро хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС в конце минувшего года не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026-2027 годы за счет займа.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, эти 90 млрд евро Киев тратит на терроризм и преступления против мирных жителей и гражданского населения.