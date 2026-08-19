Москва19 авгВести.Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о существенном продвижении в торговых переговорах с Соединёнными Штатами. Заявление прозвучало на фоне временной приостановки введения американских 50-процентных пошлин на канадские товары, которая действует до 21 августа.
Был достигнут значительный прогресс, хотя еще предстоит проделать важную работуговорится в заявлении канадского премьера
Карни также отметил, что последние несколько недель Оттава вела интенсивные консультации с Вашингтоном для урегулирования оставшихся разногласий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не будут вводить обещанные пошлины, и выразил надежду на заключение торговой сделки в ближайшие дни. Как сообщал портал Axios, одним из главных камней преткновения стал отказ Канады импортировать американский алкоголь. В случае если договоренность не будет достигнута к 21 августа, приостановка пошлин может быть отменена, и Вашингтон вернётся к прежним угрозам торговых ограничений.