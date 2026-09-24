Карни: Канада готовилась к военному вторжению США Карни: Оттава готовилась к возможному вторжению США

Москва24 сен Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни признался в интервью газете The New York Times (NYT), что его страна готовилась к возможному военному вторжению со стороны США.

Таким образом Карни ответил на вопрос, воспринимает ли он всерьез угрозу президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Правительство Канады внимательно изучило возможность вторжения со стороны США, отметил Карни.

Я думаю, что на этих должностях на вас лежит ответственность за изучение экстремальных рисков. Это просто управление рисками. Это [вторжение США] - не базовый сценарий, но было бы безответственным делом не подготовиться к нему приводит NYT слова Карни

Такой возможный сценарий подтолкнул Оттаву к снижению зависимости от США, заключил премьер-министр Канады.

Трамп заявил, что Канаде необходимо стать американским штатом, чтобы сохранить компании в автомобильной промышленности. По словам Трампа, Канада многие годы "обирала" США.

Трамп подчеркивал, что Канада стремится пользоваться всеми преимуществами статуса американского штата, не являясь им.