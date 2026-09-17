Трамп: США могут прекратить торговлю с ЕС при ассоциированном членстве Канады

Трамп пригрозил разорвать торговые связи с ЕС из-за статуса Канады Трамп: США могут прекратить торговлю с ЕС при ассоциированном членстве Канады

Москва17 сен Вести.США могут свернуть торговые отношения с Евросоюзом в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена объединения, заявил американский президент Дональд Трамп.

Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал во время общения с прессой в Северной Каролине, где он участвовал в предвыборном митинге.

Если они сделают это и я посчитаю это враждебным шагом, мы введем очень серьезные пошлины или полностью остановим торговлю с Европой по многим позициям. Но если это будет сделано из благих намерений, то никаких проблем не возникнет заявил Трамп

Газета The Wall Street Journal 12 сентября сообщила, что премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность получения этой страной статуса ассоциированного члена ЕС.

Карни прокомментировал эту информацию и заявил, что Канада планирует начать переговоры о создании "уникального альянса" с Евросоюзом, но не будет стремиться к полноценному членству.

Британская газета The Financial Times написала, что власти ряда европейских стран выражают скептицизм по этому поводу.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что ЕС предложит Канаде возможность стать первым ассоциированным членом.