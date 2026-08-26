Bloomberg: США могут ввести дополнительные пошлины против Канады Bloomberg: США допускают введение дополнительных пошлин против Канады

Москва26 авг Вести.Администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как Оттава объявила об ответных зеркальных пошлинах на американские товары. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Администрация Трампа обсуждает введение дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как премьер-министр Марк Карни объявил об ответных зеркальных мерах "доллар за доллар" на новые пошлины, введенные Соединенными Штатами сообщает агентство

По данным источника агентства, официальная реакция Вашингтона ожидается в ближайшее время.

21 августа США и Канада не смогли заключить торгового соглашения, при этом каждая сторона обвинила другую в срыве переговоров, которые продолжались три дня. В результате 24 августа Трамп объявил, что Вашингтон с 1 января 2027 года поднимет до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады.

После этого премьер Канады Марк Карни заявил о введении с 8 сентября ответных пошлин в размере 15%, 25% и 50% в отношении ряда товаров из США.