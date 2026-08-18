Bloomberg: пошлины в автопроме стали препятствием в переговорах США и Канады

СМИ: США и Канада не могут договориться о пошлинах в автомобильном секторе Bloomberg: пошлины в автопроме стали препятствием в переговорах США и Канады

Москва18 авг Вести.Пошлины на продукцию автомобильной индустрии оказались одним из главных препятствий в торговых переговорах между Канадой и Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация американского лидера Дональда Трампа, как отмечается, настаивает на пошлине в размере 15% на автомобили, экспортируемые в США. Канадская сторона, в свою очередь, выступает за снижение пошлин до 10%.

Правила автомобильного сектора остаются главным препятствием на переговорах менее чем за 36 часов до вступления в силу новых американских пошлин говорится в материале

Глава Белого дома в июле подписал прокламации, вводящие дополнительные пошлины в размере 50% на многие канадские товары. Ограничения, как ожидается, должны вступить в силу 19 августа.