Москва30 авг Вести.Канада является одним из главных нарушителей режима пошлин Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, канадское государство представляет собой "худшее из стран".

Один из главных нарушителей [режима пошлин] – Канада​​​. Я не хочу канадские машины, я не хочу канадские запчасти, я не хочу ничего канадского. Они обдирали нас десятилетиями, и этому придет конец написал Трамп

21 августа Вашингтону и Оттаве не удалось заключить торгового соглашения, при этом каждая сторона обвинила другую в срыве переговоров, которые продолжались три дня. В результате 24 августа Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь заявил о введении с 8 сентября ответных пошлин в размере 15%, 25% и 50% в отношении ряда американских товаров.