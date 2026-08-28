США требовали от Канады повысить пошлины на товары из Китая США требовали от Канады повысить пошлины в отношении Китая

Москва28 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа в ходе торговых переговоров с Канадой настаивала на повышении Оттавой пошлин на китайские товары с целью помешать транзиту дешевой продукции из Китая в США через Канаду, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Наша команда заявила, что если мы предоставим Канаде статус наибольшего благоприятствования в пошлинах, то предложим более выгодные условия, чем для любой другой страны. Однако вы не должны позволять Китаю использовать перевалку для массового экспорта своих товаров в США через Канаду. Поэтому вам необходимо повысить пошлины на китайскую продукцию отметил Уолтц

Такое же требование США предъявили Мексике, и власти этой страны согласились с этим.

Представитель США на торговых переговорах с Канадой Джеймисон Грир заявил, что Канада отказалась от выгодной сделки. В этой связи с 22 августа вступили в силу американские пошлины в размере 50% на импорт некоторых канадских товаров.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил приостановку торговых переговоров с США и объявил о введении с 8 сентября ответных пошлин.

Грир заявил, что Канада стала единственной страной, принявшей ответные меры в отношении США. Вашингтон обдумывает возможность ввести дополнительные ограничения в отношении Канады в виде 50-процентных пошлин на автомобили, автозапчасти и сталь.