Грир: Канада - единственная страна, принявшая ответные ограничения против США Торгпред Грир: только Канада приняла ответные торговые меры против США

Москва28 авг Вести.Канада остается единственной страной, которая продолжает применять ответные торговые ограничения против США, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир в интервью телеканалу CBC News.

Подобные разногласия возникали у США с Китаем, однако Вашингтону и Пекину удалось их урегулировать. В отношениях с Оттавой компромисс пока не найден, отметил Грир.

В качестве примера канадских мер Грир привел запрет продажи американского алкоголя в Канаде и ограничение поставок автомобилей из США.

Представитель Вашингтона оценил эти меры как чрезмерно жесткие и отметил, что торговые споры обычно удается разрешить путем переговоров, однако с Канадой этого пока не произошло.

Между тем администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность введения дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как Оттава объявила об ответных пошлинах на американские товары.