Европейские власти выступили против создания "уникального альянса" Канады и ЕС FT: власти стран Европы не хотят создания "уникального альянса" Канады и ЕС

Москва16 сен Вести.Правительства ряда европейских стран выражают скептицизм по поводу создания "уникального альянса" между ЕС и Канадой. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

13 сентября американские СМИ написали, что премьер-министр Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении его стране статуса ассоциированного члена Евросоюза (формат сотрудничества обеспечивает глубокую интеграцию, но не дает полноценного членства в объединении) на фоне неудачного завершения консультаций по торговой сделке с США. По информации издания The Wall Street Journal, европейские власти выразили готовность пойти на такой шаг, однако собеседники FT заявили об обратном.

Мы любим канадцев, но все реально оценивают возможности и ограничения. Лозунг "Все, кроме членства" звучит неплохо, но сама идея показалась недостаточно проработанной сказал анонимный евродипломат

Другой неназванный чиновник призвал "проявить осторожность" при потенциальном доступе Канады к рынкам ЕС.

В свою очередь, еще один источник Financial Times подчеркнул, что некоторые европейские государства, включая прибалтийские, опасаются реакции на сближение ЕС и Канады со стороны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, как отмечает в своем материале FT, десять стран Европы, в том числе Франция и Италия, не ратифицировали соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA), поэтому Оттаве необходим "определенный реализм", а также не стоит надеяться на особые выгодные условия.

Сам премьер-министр ранее опроверг слухи о намерении Канады добиваться "ассоциированного членства" в ЕС, подчеркнув, что Оттава рассчитывает на "уникальный альянс".

Как сообщила газета Politico, визит премьера в Страсбург 15 сентября привел к дипломатическому скандалу из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.