Москва17 сенВести.США в отношениях со странами Европы несут значительные потери из-за торгового дефицита, который достигает 200 миллиардов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал во время общения с прессой в штате Северная Каролина, где он участвовал в предвыборном митинге.
Мы вынуждены тянуть на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем"заявил Трамп
Американский лидер также пригрозил свернуть торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом Евросоюза.