Трамп заявил, что США "тащат на себе" страны Европы с дефицитом в $200 млрд

Трамп: Европа обходится США в $200 млрд, пора прекращать торговлю Трамп заявил, что США "тащат на себе" страны Европы с дефицитом в $200 млрд

Москва17 сен Вести.США в отношениях со странами Европы несут значительные потери из-за торгового дефицита, который достигает 200 миллиардов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал во время общения с прессой в штате Северная Каролина, где он участвовал в предвыборном митинге.

Мы вынуждены тянуть на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем" заявил Трамп

Американский лидер также пригрозил свернуть торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом Евросоюза.