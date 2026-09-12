Трамп рассказал, почему Канаде следует стать американским штатом Трамп заявил, что Канаде следует стать американским штатом

Москва12 сен Вести.Канаде необходимо стать американским штатом, чтобы сохранить компании в автомобильной промышленности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос ведущего радиостанции WABC, американский лидер отметил, что Канада "обирала" Соединенные Штаты многие годы.

Они должны быть штатом. Если бы они были штатом, проблем бы не было. Я бы позволил автомобилестроительным компаниям там оставаться сказал Трамп

Глава Белого дома добавил, что с Канадой сложнее всего вести дела.

Ранее Трамп назвал канадского премьер‑министра Марка Карни и главу провинции Онтарио Дага Форда "клоунами" после срыва торговой сделки между двумя странами.

Американский лидер также подчеркивал, что Канада стремится пользоваться всеми преимуществами статуса американского штата, не являясь им.