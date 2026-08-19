Трамп сообщил, что на три дня приостановил введение пошлин на канадские товары

Трамп на три дня отложил введение пошлин на канадские товары Трамп сообщил, что на три дня приостановил введение пошлин на канадские товары

Москва19 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что на три дня приостановил введение 50% таможенных пошлин на канадские товары.

По словам американского лидера, проект нефтепровода Keystone XL, задуманный для доставки нефти из Канады в США и заблокированный администрацией экс-президента США Джо Байдена, может возродиться.

Я приостановил на три дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром [07.00 мск среды], поскольку Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения! написал глава Белого дома в соцсети Truth Social

Ранее агентство Bloomberg написало, что пошлины на продукцию автопрома стали одним из главных препятствий в торговых переговорах между Канадой и Соединенными Штатами

Трамп в июле подписал прокламации, вводящие дополнительные пошлины в размере 50% на многие канадские товары. Они должны были начать действовать с 19 августа.