Москва19 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что на три дня приостановил введение 50% таможенных пошлин на канадские товары.
По словам американского лидера, проект нефтепровода Keystone XL, задуманный для доставки нефти из Канады в США и заблокированный администрацией экс-президента США Джо Байдена, может возродиться.
Я приостановил на три дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром [07.00 мск среды], поскольку Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения!написал глава Белого дома в соцсети Truth Social
Ранее агентство Bloomberg написало, что пошлины на продукцию автопрома стали одним из главных препятствий в торговых переговорах между Канадой и Соединенными Штатами
Трамп в июле подписал прокламации, вводящие дополнительные пошлины в размере 50% на многие канадские товары. Они должны были начать действовать с 19 августа.