Результаты соцопросов показали, что в ЕС многие не знают Урсулу фон дер Ляйен Politico: многие граждане ЕС не знают, кто возглавляет Еврокомиссию

Москва16 сен Вести.Многие граждане стран Евросоюза (ЕС) не знают, кто является главой Еврокомиссии (ЕК). Такие результаты показали опросы, проведенные в Германии, Испании и Франции, пишет Politico.

Исследование проводила компания Public First. Респондентов попросили оценить работу председателя ЕК. В Германии и Испании положительную характеристику дал примерно каждый пятый опрошенный, во Франции такого мнения придерживаются только 12%. Негативную оценку работе фон дер Ляйен в ФРГ дали 45% участников, а в Испании и Франции – каждый третий.

Урсула фон дер Ляйен не завоевала ни сердца, ни умы граждан ЕС – если они вообще о ней слышали... Во Франции и Испании гораздо больше людей заявили, что не считают ее работу ни хорошей, ни плохой. Скорее, они либо не имеют определенного мнения, либо никогда о ней не слышали. Более чем каждый пятый француз сказал, что не знает, кто такая фон дер Ляйен, по сравнению с 10% в Испании и всего 5% в Германии говорится в публикации

Отмечается, что результаты опроса были опубликованы всего за несколько часов до ежегодного выступления главы ЕК с посланием о положении дел в ЕС, где фон дер Ляйен должна была изложить свое видение будущего блока.

По словам главы отдела опросов Public First Себа Райда, председатель органа сейчас сталкивается с теми же настроениями, которые привели к падению правящих партий по всему континенту. Поэтому ей придется приложить немало усилий, чтобы убедить европейцев в стремлении ЕС решить их широко распространенные проблемы, связанные со стоимостью жизни.