Politico: инициатива фон дер Ляйен по поводу безопасности вызвала тревогу в НАТО

СМИ узнали о тревоге в НАТО из-за идеи фон дер Ляйен по безопасности Politico: инициатива фон дер Ляйен по поводу безопасности вызвала тревогу в НАТО

Москва17 сен Вести.Предложения председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в сфере безопасности, которые она представила в Европарламенте, вызвали обеспокоенность в НАТО.

Неназванные дипломатические источники из стран – участниц альянса рассказали изданию Politico, что "союзники официально не были информированы" о сути инициативы главы ЕК, и теперь в объединении опасаются дублирования функций.

16 сентября фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте предложила образовать специальный совет по безопасности, который объединил бы не только страны Евросоюза, Великобританию и Норвегию, но и включал бы Канаду.

По мнению председателя ЕК, в качестве новой оборонной стратегии ЕС следует разработать "протокол чрезвычайных мер безопасности", который де-факто может стать аналогом статьи 4 Организации Североатлантического договора.

Британская газета The Financial Times написала, что власти ряда европейских стран выражают скептицизм по поводу создания "уникального альянса" между ЕС и Канадой.

В свою очередь, канадский премьер Марк Карни ранее предложил предоставить его стране статус ассоциированного члена Евросоюза на фоне неудачного завершения торговых консультаций с Вашингтоном.