Фон дер Ляйен обсудит с Рютте инцидент с дроном в Лейпциге

ЕК обсудит с НАТО инцидент с беспилотником в Лейпциге Фон дер Ляйен обсудит с Рютте инцидент с дроном в Лейпциге

Москва1 сен Вести.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность с Германией в связи с мерами, которые Берлин принял после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Она также сообщила, что 2 сентября намерена обсудить эту ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Завтра я обсужу эту тему с генеральным секретарем НАТО Рютте. И этот вопрос, включая дополнительные санкции, будет подготовлен министрами иностранных дел на их предстоящей встрече под председательством Ирландии написала она в X

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз намерен сохранять единство, несмотря на происходящие, по ее оценке, эскалирующие и серьезные действия.

Она также отметила, что правительство Германии предприняло решительные шаги, а общий сигнал заключается в том, что гибридные атаки не останутся без ясного ответа.

4 августа в районе аэропорта Лейпциг/Галле заметили беспилотник рядом с украинскими грузовыми самолетами. Власти Германии ранее сообщали, что рассматривают инцидент как возможную диверсию.