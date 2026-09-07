Москва7 сен Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сменила советника по вопросам обороны на фоне курса ЕС на увеличение военного потенциала и оборонных расходов, сообщает Politico.

Новым советником назначен военный Робин Винк. Он сменил Томаса Лунау, который был прикомандирован к кабинету главы Еврокомиссии из вооруженных сил Дании на 14 месяцев. Как отмечает издание, Винк также будет работать в ЕК в рамках прикомандирования.

В обязанности нового советника войдут взаимодействие Евросоюза с НАТО, борьба с терроризмом, кризисное управление, обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и вопросы кибербезопасности. Кроме того, он будет участвовать в работе групп, связанных с созданием Оборонного союза и Союза готовности к угрозам в сфере обороны и безопасности.

Назначение состоялось перед ежегодным выступлением фон дер Ляйен о положении дел в ЕС, которое запланировано 16 сентября в Европарламенте в Страсбурге. Ожидается, что глава Еврокомиссии уделит значительное внимание вопросам европейской обороны и дальнейшей военной помощи Украине.

Усиление оборонного направления также отражено в проекте бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Еврокомиссия предлагает увеличить расходы на оборонную промышленность, военные исследования и военную мобильность.

Параллельно Евросоюз планирует предоставить Украине кредит на €90 млрд в 2026-2027 годах, из которых около €60 млрд предполагается направить на военную поддержку.

Ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз занят лишь милитаризацией и приближается к самой опасной черте.