"Чтобы их кандидат не продул": для чего в Европе могут создать Совбез Депутат связал создание СБ в Европе с желанием контролировать исход выборов

Москва16 сен Вести.Такие структуры как Европейский Совет Безопасности нужны для того, чтобы контролировать круг политиков, которые стремятся к власти. Такое мнение выразил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов в интервью ИС "Вести".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подняла вопрос о создании Европейского Совета Безопасности. По ее словам, в наступивший период Евросоюз должен задуматься о том, чтобы самостоятельно обеспечивать собственную оборону и безопасность.

Тут вопрос в том, что, я думаю, этот Совет Безопасности наделят возможностью объявлять ЧП и ЧС. Например, Марин Ле Пен побеждает [на выборах президента] во Франции. И тут происходит невероятно серьезная гибридная атака со стороны некоего противника, назовем, России. И как раз в этот момент можно объявить режим ЧС и ограничить определенные возможности для проведения агитации той же Ле Пен. Или ограничить интернет-пропаганду, либо присутствие кандидатов в СМИ. В общем, сделать все для того, чтобы не продул их кандидат. Именно для этого и вводятся сегодня подобные структуры считает Чернышов

По его мнению, после окончания украинского конфликта европейским политикам нужно будет как-то удержаться на своих местах, чтобы не стать фигурантами уголовных дел, и именно для этой цели они сейчас и готовятся к созданию подобных институтов.

Очень важно, кто будет входить в состав такого надгосударственного, надевропейского Совета Безопасности. Все эти личности уже, как мне кажется, согласованы, и они будут играть большую роль отметил депутат

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что расходы на оборону в Евросоюзе выросли почти на 80% за последние пять лет.