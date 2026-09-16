Москва16 сен Вести.Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена ЕС стало неожиданностью для правительств стран Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, национальные правительства не были заранее проинформированы о предложении фон дер Ляйен, озвученном в ходе ежегодного выступления о положении дел в ЕС. При этом решение о предоставлении членства в Евросоюзе относится к компетенции Евросовета, а действующей модели ассоциированного членства в ЕС не существует.

Никто толком не знает, что это значит. У нас теплые чувства к Оттаве, но мы должны понимать детали заявил один из дипломатов

Другой собеседник Politico допустил, что Канаде могут предложить формат, аналогичный соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. При этом, по его словам, у Брюсселя нет полномочий для предоставления более широкого статуса. Еще один дипломат отметил, что для создания такого формата может потребоваться изменение основополагающих договоров ЕС, что в настоящее время не пользуется необходимой поддержкой.

Дипломаты также указали на ряд потенциальных разногласий при углублении интеграции с Канадой. Среди них - действующие в стране преференции "Сделано в Канаде", которые могут противоречить правилам единого рынка ЕС, конкуренция в сталелитейной отрасли, налогообложение европейских автопроизводителей и ограничения на импорт европейского алкоголя.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила о том, что правительства ряда европейских стран выражают скептицизм по поводу создания "уникального альянса" между ЕС и Канадой.