Сотрудники Еврокомиссии массово жалуются на поведение начальников Politico: почти тысяча работников ЕК столкнулись с плохим обращением на работе

Москва6 авг Вести.Почти тысяча сотрудников Еврокомиссии с сентября 2024 года обратились в специальную службу конфиденциальных советников, которая помогает при конфликтах и случаях неподобающего поведения на рабочем месте. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии.

С сентября 2024 года главный конфиденциальный советник получил 960 сообщений от коллег, считающих, что подверглись неподобающему обращению заявил представитель Еврокомиссии

При этом он пояснил, что у главного конфиденциального советника нет права вести расследования и с юридической точки зрения признавать те или иные действия нарушением служебного распорядка.

Чтобы подать жалобу официально, работникам необходимо обращаться в Управление по расследованиям и дисциплинарным вопросам (IDOC) либо в Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF). По словам представителя Еврокомиссии, эти органы получают примерно 20-25 официальных письменных жалоб ежегодно.

Материал Politico подготовлен на основе бесед с сотрудниками разных подразделений Еврокомиссии, которые сетовали на непомерную рабочую нагрузку, неповоротливую бюрократию, а в отдельных случаях - на токсичный стиль руководства.

Условия становятся все сложнее. Работы становится все больше, а значит, усиливается и давление на персонал сказал изданию президент Федерации профсоюзов сотрудников европейских и международных организаций Union Syndicale Fédérale Николя Мавраганис

Один из сотрудников аппарата еврокомиссара рассказал, что его рабочий день зачастую начинается в семь-восемь часов утра и заканчивается только к семи вечера. Другой чиновник, занятый в сфере коммуникаций, признался, что из-за перегрузки ему "приходилось плакать поздно вечером после работы". В самой Еврокомиссии подчеркнули, что институт "стремится быть современным, уважительным и привлекательным местом работы".

Согласно внутреннему опросу, 74% сотрудников, несмотря ни на что, считают Еврокомиссию привлекательным работодателем. Работа в этом ведомстве по-прежнему остается одной из самых востребованных в европейском госсекторе. В начале текущего года около 170 тысяч человек подали заявки примерно на 1500 вакансий начального уровня в институтах ЕС. Стартовая зарплата сотрудников категории AD5 - младший администратор, специалист, аналитик, как правило без опыта или с минимальным стажем - составляет порядка 6-7 тысяч евро в месяц до различных надбавок. Помимо этого, работники евроинститутов освобождены от уплаты высоких европейских подоходных налогов.