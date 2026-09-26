Москва26 сен Вести.Брюссель ищет возможности ускорить выдачу кредитов Украине. Евросоюз рассматривает немедленную выплату большей части 90-миллиардного кредита, выделение которой планировалось начать в первой половине 2027 года, сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

При этом автор материала Николас Бутылин отмечает, что Киев оказывает на Евросоюз усиленное давление, поскольку дефицит украинского бюджета быстро растет. Если сейчас он составляет 23,5 миллиарда евро, то прогноз на следующий год составляет 28,4 миллиарда.

Очевидно, что деньги у Украины заканчиваются быстрее, чем мы предполагали… Россия изменила свою стратегию и теперь наносит удары по объектам, обеспечивающим бюджетные и налоговые поступления, и другим подобным целям цитирует издание заявление старший аналитик Европейского политического центра Филипп Лаусберг

Евросоюз просто хочет закидать Украину деньгами. Но перенос выплат лишь отсрочит проблему, даст краткосрочную передышку Киеву, комментирует газета происходящее. Европе понятно, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. В отчаянии руководство ЕС переходит к плану "Б", который заключается в попытке засыпать бюджетную дыру миллиардами евро. Но ликвидировать этот украинский провал не удается.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке была просто шокирована его требованием дать еще 27 миллиарда долларов из-за неожиданно большого дефицита оборонного бюджета. Ранее Европа даже не задумывалась об эффективности использования отправляемых на Украину средств. К тому же Брюсселю все сложнее убеждать своих союзников, включая Японию, Великобританию и Канаду, в необходимости помогать Киеву.