Евросоюз назвал Киеву условие для получения нового кредита Евросоюз призвал Зеленского изменить законодательство для получения помощи

Москва23 сен Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским заявила о необходимости прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Западные представители призвали власти в Киеве ужесточить законодательство, направленное на борьбу с теневой экономикой.

Кроме того, представители ЕС потребовали увеличить налоговые обязательства перед гражданами и приблизить Украину к европейским системам законов.

Ранее сообщалось, что переговоры главы киевского режима и Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошли в напряженной обстановке. Украинские представители на встрече возмутились тем, что ЕС согласился снять санкции с двух российских бизнесменов.