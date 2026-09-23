Москва23 сенВести.Переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошли в напряженной обстановке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием встречи.
По данным агентства, представители Евросоюза увязали увеличение финансовой поддержки Украины с продвижением ряда реформ.
От Киева ожидают принятия законов, которые должны способствовать сокращению теневой экономики, росту налоговых поступлений и дальнейшему сближению украинского законодательства с нормами ЕС.
Во вторник в ООН в Нью-Йорке состоялась напряженная встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с … Зеленскимговорится в публикации
Украинские представители на встрече возмутились тем, что ЕС согласился снять санкции с двух российских бизнесменов. Кроме того, они в очередной раз пожаловались на ограниченность средств ПВО.
После переговоров фон дер Ляйен сообщила в X, что Евросоюз предоставит Украине дополнительную поддержку в сфере обороны. При этом дальнейшее бюджетное финансирование, по ее словам, будет зависеть от принятия Верховной радой необходимых реформ.
Глава Еврокомиссии также заявила, что до конца года в распоряжении ЕС для этих целей остаются 37 миллиардов евро.