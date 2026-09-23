Bloomberg назвал встречу Зеленского и фон дер Ляйен напряженной Bloomberg узнал о разногласиях Зеленского и главы ЕК из-за финансирования

Москва23 сен Вести.Переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошли в напряженной обстановке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием встречи.

По данным агентства, представители Евросоюза увязали увеличение финансовой поддержки Украины с продвижением ряда реформ.

От Киева ожидают принятия законов, которые должны способствовать сокращению теневой экономики, росту налоговых поступлений и дальнейшему сближению украинского законодательства с нормами ЕС.

Во вторник в ООН в Нью-Йорке состоялась напряженная встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с … Зеленским говорится в публикации

Украинские представители на встрече возмутились тем, что ЕС согласился снять санкции с двух российских бизнесменов. Кроме того, они в очередной раз пожаловались на ограниченность средств ПВО.

После переговоров фон дер Ляйен сообщила в X, что Евросоюз предоставит Украине дополнительную поддержку в сфере обороны. При этом дальнейшее бюджетное финансирование, по ее словам, будет зависеть от принятия Верховной радой необходимых реформ.

Глава Еврокомиссии также заявила, что до конца года в распоряжении ЕС для этих целей остаются 37 миллиардов евро.