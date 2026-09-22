Москва22 сенВести.Послы Евросоюза договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Решение было принято на фоне давления со стороны Франции и Люксембурга.
Представители ЕС договорились исключить двух миллиардеров из российского санкционного спискаговорится в материале
Уточняется, что Франция настояла на решении в отношении Усманова, а Люксембург выступил с аналогичным требованием по Фридману.
В марте этого года стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза отказались исключать из санкционного списка финансиста Михаила Фридмана, несмотря на то, что ранее он добился решения Суда ЕС в свою пользу.