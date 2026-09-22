Reuters: послы ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

Послы ЕС решили снять санкции с Усманова и Фридмана Reuters: послы ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

Москва22 сен Вести.Послы Евросоюза договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Решение было принято на фоне давления со стороны Франции и Люксембурга.

Представители ЕС договорились исключить двух миллиардеров из российского санкционного списка говорится в материале

Уточняется, что Франция настояла на решении в отношении Усманова, а Люксембург выступил с аналогичным требованием по Фридману.

В марте этого года стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза отказались исключать из санкционного списка финансиста Михаила Фридмана, несмотря на то, что ранее он добился решения Суда ЕС в свою пользу.