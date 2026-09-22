Антироссийские санкции могут прекратить свое действие уже в полночь Euractiv: протест Латвии может привести к приостановке антироссийских санкций

Москва22 сен Вести.Антироссийские санкции ЕС могут прекратить действовать уже в полночь из-за позиции Латвии. Об этом сообщает Euractiv.

По информации издания, Франция, Словакия и Люксембург потребовали исключить двух российских бизнесменов из санкционного списка, но продлить действие ограничений против 3 тысяч других физических и юридических лиц сразу на три года.

Латвия сразу же опротестовала предложение, пояснив, что подобное решение может создать опасный прецедент и показать, что санкции могут быть сняты путем внешнего давления.

Теперь у послов стран ЕС остается последняя попытка договориться по спорным вопросам до истечения срока продления ограничений. Если этого не произойдет, то санкции продлены не будут.

Накануне постпреды стран Европейского союза решили продлить санкции против юрлиц и физлиц из России и Белоруссии на три года. В то же время из санкционных списков ЕС были исключены два бизнесмена из РФ – Алишер Усманов и Михаил Фридман.