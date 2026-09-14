ЕС продлил санкции против России всего на семь дней EUobserver: Евросоюз согласовал продление санкций против России на семь дней

Москва14 сен Вести.Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций всего на одну неделю с целью устранения разногласий по ограничениям, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Как напомнило издание, сначала Словакия стала добиваться исключения из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова​​​. Затем с таким же требованием выступила и Франция, чем "застала всех врасплох", указывала газета Politico.

Это означает, что мы соглашаемся не соглашаться - на одну неделю приводятся в материале слова европейского дипломата

Как писала Politico со ссылкой на дипломатов, еще один дискуссионный вопрос связан с тем, стоит ли продлевать санкции на полгода, как это делали с 2014-го, или же нужно продлить на год. Так, продление ограничений на более долгий период, как следует из статьи, не готова поддержать Словакия.