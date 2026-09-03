Москва3 сен Вести.Послы стран Европейского союза не смогли согласовать переход к ежегодному продлению санкций в отношении России вместо действующей схемы пересмотра каждые шесть месяцев. Решение заблокировала Словакия, которая отказалась снять свои возражения, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Послы не смогли принять решение о переходе к продлению санкций раз в год, Словакия отказалась снять свои возражения сообщил он

Сложившаяся ситуация не окажет влияния на суть действующих рестрикций ЕС. Очередное полугодовое продление антироссийских санкций должно состояться в плановом порядке до 15 сентября.